"Gelen yasak sonrası görüntüler çok vahim"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesini değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sokağa çıkma yasağı kararı ardından bazı vatandaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi sonrası yaşananları değerlendirdi. Özlü “sokağa çıkma yasağı kararı sonrası gelen görüntüler çok vahim” dedi.

"EN ACI ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ"

Özlü, sokağa çıkma yasağının ardından halkın marketlere, benzin istasyonlarına yığılmasını olumsuz olarak değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Özlü, “Tedbirler alınmadığı için, halkımız tedbirsiz sokağa çıktığı için korkunç bir bulaşma olma olasılığı var” ifadelerini kullanarak, “Çok üzgünüm, iyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” dedi.