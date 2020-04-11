"Gelen yasak sonrası görüntüler çok vahim"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesini değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sokağa çıkma yasağı kararı ardından bazı vatandaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi sonrası yaşananları değerlendirdi. Özlü “sokağa çıkma yasağı kararı sonrası gelen görüntüler çok vahim” dedi.
"EN ACI ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ"
Özlü, sokağa çıkma yasağının ardından halkın marketlere, benzin istasyonlarına yığılmasını olumsuz olarak değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Özlü, “Tedbirler alınmadığı için, halkımız tedbirsiz sokağa çıktığı için korkunç bir bulaşma olma olasılığı var” ifadelerini kullanarak, “Çok üzgünüm, iyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” dedi.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Sağlık Bakanı ve Bilim kurulu ile Cumhurbaşkanlığını ayın 15i ve 16sına dikkat etmeye davet ediyorum,çoğu yerde izalasyon delindide günlerdir anksiyetedeki halkımızın akşam 22.00daki İçişleri Bakanlığı açıklamasının ardından.Tarihe geçtiniz tebrikler,ülkemizi acayip temsil ettiniz gerçekten,tüm ülkeler sizi konuşuyordur emin olun,hatta yakında yazarlarının bir çuval incirin Türkiye’deki sonu hakkında ilginç kitaplar yazacağına inanır,Kocaeli Valisine el salladığımı belirtir kendisine dua ettiğimi bilmesini isterim!
Akılsızlar - yazıklar olsun,bütün emekler boşa gitti,bundan sonra ölümler çok olur.
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