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Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor

Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 12 ilçedeki market, eczane gibi işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgının oluşturduğu piyasa şartlarından dolayı denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıtası gerek kendi sorumluluk alanında gerekse 12 ilçenin zabıta ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

MARKET, ECZANE GİBİ İŞYERLERİNE

Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararların sahadaki denetimlerini titizlikle yapıyor. Market, eczane ve diğer işyerlerinde yapılan denetimler haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, işyerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan işyerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Ayrıca alınan karar gereği maske satışının yasaklandığı işyerlerine hatırlatılıyor.   

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