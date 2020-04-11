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"Türkiye'de hastalık yükselme trendinde!"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Mengüç, "Önümüzdeki 1 ay sıkı önlem şart, çalışma ve hareket durdurulmalı" dedi.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Mengüç, Türkiye’deki vaka sayısının Bakanlığın açıkladığı sayıların çok üzerinde olduğunu, uygulanacak iyi karantina ve sıkı izolasyon yöntemlerinin hastalığın yayılmasını hâlâ engelleyebileceğini belirterek “Türkiye’de hastalık yükselme trendinde. Temel ihtiyaçları sağlayan sektörler dışındaki tüm sektörlerde çalışma derhal durdurulmalı” dedi.

"ÖNLEMLER BAŞINDAN ALINMADI"

“Önlemler başından beri yeteri kadar alınmadı” diyen Mengüç, “Yurtdışından Türkiye’ye gelen yaklaşık 372 bin kişiye karantina uygulanmadı. Hastalık komşularımızda görüldüğü dönemlerde halen ‘Türkiye’de yoktur’ denilip sınırlar zamanında kapatılmadı, umreden gelenler için kontrol ve denetleme, karantina yapılmadan büyük bir kısmı memleketlerine gitti. Bugün itibarıyla Türkiye’ye yayılmış. Salgının yayılma aşamasında karantina, izolasyon uygulanmadan ülkeye giriş yapıldı” dedi.

YIĞILMAYI ENGELLER

Ülkede uygulanacak iyi karantina ve sıkı izolasyon yöntemlerinin hastalığın yayılmasını engelleyebileceğini kaydedan Mengüç, “Karantina şu açıdan yine etkili olur. Bir anda sağlık kuruluşlarına yığılmayı engeller. O nedenle temel ihtiyaçları sağlayan sektörler dışındaki tüm çalışma alanları derhal durdurulmalı. Şu anda Türkiye’de hastalık halen yükselme trendinde. O nedenle ne kadar çok önlem alınır, karantina uygulanırsa bu hızın düşmesine neden olur. Zaman olarak ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama önümüzdeki en azından bir ay, önlemlerin çok sıkı alınması gerektiğini gösteriyor. Bir arada bulunmayı zorunlu kılan özellikle işyerleri mutlaka kapatılmalıdır. Çünkü 20- 60 yaş arasındaki insanlar en fazla hareket eden ve mikrobu taşıma ihtimali yüksek olan kesimdir. Bunların hareketini kısıtlamaya gitmek gerek” açıklamasını yaptı.

TESTE DAYALI VERİ SAĞLIKLI DEĞİL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Dr. Mengüç, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin “Özellikle test sayıları üzerinden vaka sayısı belirlenmeye çalışılıyor. Hem testlerin güvenirliliğinin az olması, hem de testlerin alım şekli, alınan yer, alan kişinin niteliği gibi pek çok faktör var. Sadece test sayıları üzerinden vaka tespiti ve bildirimi sağlıklı değil” dedi.

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