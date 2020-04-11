Başhekim dışarıya çıkanlara tepki gösterdi!

Kocaeli'de bulunan ve yeni tip korona virüs hastalığının Türkiye'de görülmesinin ardından pandemi hastanesi ilan edilen Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, dün akşam iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından dışarıya çıkarak fırın ve bakkal önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"BENİ AĞLATAN HEKİMİM ADINA İSYAN EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güneş, "Ey iki gün için sokakları işgal eden milletim. Bir başhekim olarak isyan ediyorum. Personelimin fedakar emeklerine şahit olarak isyan ediyorum. Gece-gündüz canını, sağlığını sizler için tehlikeye atanlar için isyan ediyorum. Uykusuz, yorgun geçen her saat adına isyan ediyorum. Seni tedavi ederken virüsü kapıp ölen sağlıkçılar adına isyan ediyorum. Sana hizmet verirken ruh sağlığı bozulan ve tedavi almak zorunda kalan, fakat yine senin için hizmetine devam eden sağlık çalışanı adına isyan ediyorum. Bebeğine virüsü bulaştırırım korkusuyla yine polikliniğe devam eden fakat ruh sağlığını kaybeden ve beni duygulandırıp ağlatan hekimim adına isyan ediyorum" dedi.

"BÖYLE HASTALANIP GELME"

Güneş ifadelerinin devamında şu sözlere yer verdi: "Senin görmediğin ama bir yönetici olarak görüp, duyup, ruh dünyamda vicdanım adına yara açan personelimin ruh hali adına isyan ediyorum. Gözü yaşlı, çalışan anne ve babasını bekleyen çocuklar adına isyan ediyorum. Evini terk edip senin için, şurada burada kalmak zorunda kalanlar adına isyan ediyorum. Sizin sağlığınız için gece gündüz çalışan Sağlık Bakanlığımız adına isyan ediyorum. Verilen emekler adına isyan ediyorum. Vicdani sorumluluk duygusu adına isyan ediyorum. Ve diyorum ki, evde kal söz dinle. Böyle hastalanıp yanıma gelme."