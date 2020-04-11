İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve can almaya devam eden COVİD-19 virüsü Türkiye’de ilk 10 Mart’ta görüldü. Geçen 1 aylık süreçte Türkiye’de vaka sayısı 47 bin 29’a vefat eden sayısı ise 1006'ya yükseldi. İlk vakanın tespitinin ardından geçen sürede yapılan toplam test ise 307 bin 210 olarak açıklandı.

7 İLÇE EN RİSKLİ

Virüsün tüm Türkiye’ye yayılması ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en riskli illeri açıkladı. Koca’nın en riskli iller arasında saydığı Kocaeli’de vaka sayısı her geçen gün artarken bakanlığın sitesinde yer alan haritaya göre koronavirüsün en yoğun olduğu ilçeler Gebze, Derince, Gölcük, İzmit, Darıca ve Çayırova ve Başiskele olduğu görüldü.

EN AZ YOĞUNLUK KANDIRA’DA

Buna nazaran haritada Dilovası, Karamürsel ve Körfez’de yoğunluğun yeşil olarak gözüktüğü diğer 7 ilçeye göre yoğunluğun daha az olduğu tespit edildi. Virüsün neredeyse yok denilebilecek kadar az olduğu yeşil mavi ve mor noktaları barındırmayan ilçe ise Kandıra oldu.