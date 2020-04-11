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İşte İzmit'te açık olacak akaryakıt istasyonları!

İzmit Kaymakamlığı iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İzmit'te açık olacak benzin istasyonlarını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından alınan önlemler açıklanıyor. Genelge dahilinde valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner kliniklerin açık olacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda İzmit Kaymakamlığı İzmit'te açık olacak akaryakıt istasyonlarını açıkladı

İşte açık olacak istasyonların listesi;

1- *Kaptan Akaryakıt Opet* (Yahyakaptan Mh.Domokrasi Bulvarı No.2- İletişim. 311 34 10-Necdet Hakan ÖZDEMİR-Engin YİĞİT-Efkan Erkan İNAL)
2- *HMS Petrol Aytemiz* (Turan Güneş caddesi No.261-İletisim.321 21 21-Nasır ÖZTÜRK-Hüsamettin AK)
3- *Opet* Merkez Bankası arkası -İletişim.325 80 66)
4- *BP* Kuruçeşme- İletişim.0 532 592 18 98)
5- *Petrol Ofisi* Real Yanı - 0 532 592 743 79 17 - Engin ÖZKARAASLAN)
6- *Antikkapı Petrol Ofisi* Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No.34 -İletişim. 335 58 89-Ali Murat SALMAN-0 507 680 35 71)
7- *Erenkaya Shell Petrol* Körfez Mh.Ankara Karayolu üzeri No.175 - 322 03 00-Harun-Ukaş ERENKAYA)
8- *Akmeşe Lukoil* Cumhuriyet Mh. Menderes Cad.No.47 -İletişim. 0 546 541 41 17 - Can YILMAZ)

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Yorumlar

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