Bir tepki de Akşener'den geldi!

İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından market ve fırınların önünde uzun kuruklar oluşturan vatandaşlar günlerdir yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalar da yaşandı. İki saat süren bir kaosun yaşanmasına sebep olan yasağa ve ilan ediliş biçimine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, "Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya davet ediyorum” dedi.