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Bir tepki de Akşener'den geldi!

İçişleri Bakanlığı'nın dün saat 22.00 sularında ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kaosa neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından market ve fırınların önünde uzun kuruklar oluşturan vatandaşlar günlerdir yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalar da yaşandı. İki saat süren bir kaosun yaşanmasına sebep olan yasağa ve ilan ediliş biçimine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, "Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya davet ediyorum” dedi.

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Ne 22 si, saat 20 den itibaren haber kanallarında verildi.....Evrensel felaketi ciddiye almayanlar, 11 marttan beri lay lay lom yaşayanlar, bize bişi olmaz diye umursamayanlar OFSAYTA düşmüş o kadar.....% 98 vatandaş ilk ölüm vakasının duyulduğu mart ortasından itibaren marketlere hücum edip temel gıda maddesi stokladılar, başta un, makarna,pirinç, bulgur.....Bunlar da CIRCIRBÖCEĞİ gibi türkü cığırıp durmuşlar tam 30 gündür....Haa, bazıları da sürü pisikolojisiyla panik havasına kapılmış olanlar tabii ki.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Nisan 12:41

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