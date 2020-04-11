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Eczaneler ve fırınlar açık? Peki gidilebilecek mi?

Corona virüsü salgını kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken; özellikle maske alacak vatandaşların eczanelere gidip gidemeyeceği merak konusu oldu. Emniyet kaynaklarından, eczaneye gittiklerini belgeleyenlerle; evine yakın fırından ekmek alanlar hakkında işlem yapılmayacağı öğrenildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili uygulamalar gece 00:00'da başladı. Fırınların ve eczanelerin açık olmasına karşın, vatandaşların sokağa çıkma yasağında buralara nasıl gidecekleri muamma oldu. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre eczane ya da fırına gittiğini kanıtlayan vatandaşlar ceza almayacak. İşte detaylar...

BAKAN AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; dün yaptığı açıklamada maske ya da ilaç almak için eczaneye gideceklerin merak ettiği soruya yaptığı açıklamayla cevap verdi.

İSTİSMAR EDİLMESİN

Soylu, “Eczaneler açık; eczaneye gidilebilecek. Zaten o yüzden açık. Evinin yanındaysa alıversin, fırına gitsin alsın. Ama sokakta bunu istismar etmesin” dedi.

İŞLEM YAPILMAYACAK

Emniyet kaynaklarından, eczaneye gittiklerini belgeleyenlerle; evine yakın fırından ekmek alanlar hakkında işlem yapılmayacağı öğrenildi.

MASKE MESAJI İLE GİDİLEBİLECEK

Eczanelerden, maske almaya gideceklerin, kendilerine gönderilen masaj ve karekodla işlemlerini yapabilecekleri belirtildi. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen mesajın güvenlik yetkililerine gösterilmesi durumunda bir sorun olmayacağı ifade edildi.

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