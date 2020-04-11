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Kahraman spor ordumuz Koronavirüs ile savaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatlarıyla, korona virüs salgınına karşı maske üretimi yapan kamu kuruluşlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü altında görev yapan Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri de cepheye katıldı
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Gençlere yönelik atölye ve kulüp faaliyetlerini internet ortamına taşıyan Kocaeli’ndeki Gençlik Merkezleri, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren siperlik maske üretimine başladı. Üretim maliyeti 3 TL ile 5 TL arasında seyreden, piyasadaki satış fiyatı ortalama 30 TL olan siperlik maskelerden, günde yaklaşık 250 adet üretim kapasitesine ulaşan Kocaeli Gençlik Merkezleri, üretilen maskeleri sahada görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere Emniyet Çalışanları, Özel Sektör de vatandaşla bire bir muhatap olan çalışanlar ve Karantina Yurtlarında görevli çalışanlara ulaştırıyor.

“ÜRETİMLER DEVAM EDİYOR”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen üretim faaliyetiyle, Kocaeli’ndeki Gençlik merkezlerinde bugüne 2 bin siperlik maske üretimi yapıldı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce, Sağlık İl Müdürlüğü Ziyaret edilerek tüm sağlık çalışanlarına 500 adet Siperli Maske teslim edildi. “İhtiyaç olduğu takdirde yine iş başındayız” diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, tüm sağlık ekiplerine ve çalışanlarına kolaylıklar diledi.  İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney'e teslim edilen siperlik maskeler için Ergüney de, tüm sağlık çalışanları adına katkılarından dolayı İl Müdürü Çintimar'a teşekkürlerini iletti.

Bugün 13:29 TSİ - Spor

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