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Şenes Erzik: Ligler oynanmadan tescil edilemez

UEFA ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik “Ligler bitmeden tescil edemezsiniz. Mahkeme izin vermez” dedi.
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UEFA ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik “Ligler bitmeden tescil edemezsiniz. Mahkeme izin vermez” dedi. Şampiyonluğunu lig bitmeden kesinleştiren 3.Lig 3.Grup lideri Karacabey dahil, matematiksel de olsa şampiyon olan hiç bir takımın bu şampiyonluğunun tescil edilemeyeceğini söyleyen Erzik “Bu kanuni olmaz. Bir takım bile itiraz etse, tüm şampiyonluklar iptal edilir. Tam bir kaos olur. Bunun için ligin tamamlanması gerekiyor. İnşallah haziranda başlar ve tamamlanır” dedi.

KOCAELİSPOR DA OLUMSUZ ETKİLENECEK

Bu arada 3.Lig 2.Grup’ta rahat bir şekilde şampiyonluğa koşan Kocaelispor da bu süreçte olumsuz etkilenecek. Yeşil Siyahlılar, liglerin tescil edilmemesi sonrasında planlarında önemli değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Zira, lig bitmeden ununu eleyip eleğini asmış 2.Lig kulüpleri, gelecek yıl için transfer görüşmelerini sürdürürken, Kocaelispor yine bir anda kısa sürede transfer yapmak durumunda kalacak. Tıpkı geçtiğimiz yıl yaptığı gibi transferleri alıp, Sözleşme imzalayana kadar çalıştıracak. Yeni sezon ise ekimde başlarsa, apar topar kamp yapılacak. Ama ne yapalım ki, önce sağlık geliyor.

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