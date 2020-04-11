Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:57 TSİ- Gündem G: Bugün 14:47 TSİ

Jandarmadan sıkı denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında istisnalar harici sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’deİl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde giriş çıkışlar denetlerken Vefa timleri ise vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından jandarma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında bulunan 11’i ana yollar, 15’i ise köy yolları olmak üzere Türkiye’de Jandarma’nın sorumluluğunda tek otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Balçıklar Gişesi, Dilovası Mermerciler Gişesi, Körfez Sevindikli Gişeleri olmak üzere toplam 10 ilçe 26 noktada giriş ve çıkışlarda 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Denetimler esnasında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 12 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.

Bugün 13:57 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hyundai Assan’dan ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatı. mask
Hyundai Assan’dan ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatı.
Dünya büyük bir sınav verirken, REHBERİMİZ BİLİM olmalıdır mask
Dünya büyük bir sınav verirken, REHBERİMİZ BİLİM olmalıdır
Çocuklar, “Hayalindeki Dilovası”nı çizecek mask
Çocuklar, “Hayalindeki Dilovası”nı çizecek
PAGEV’den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası mask
PAGEV’den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası
Karamürsel Halk Eğitim, “Biz de varız” dedi mask
Karamürsel Halk Eğitim, “Biz de varız” dedi
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi mask
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Oğlunu öldüren baba intihar etti! mask
Oğlunu öldüren baba intihar etti!
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor

GALERİ

Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti! mask
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL