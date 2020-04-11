Jandarmadan sıkı denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından jandarma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında bulunan 11’i ana yollar, 15’i ise köy yolları olmak üzere Türkiye’de Jandarma’nın sorumluluğunda tek otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Balçıklar Gişesi, Dilovası Mermerciler Gişesi, Körfez Sevindikli Gişeleri olmak üzere toplam 10 ilçe 26 noktada giriş ve çıkışlarda 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Denetimler esnasında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 12 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.