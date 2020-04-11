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Kocaeli'de ekmek böyle dağıtıldı

Kocaeli’de fırıncılar, sokak sokak gezerek evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyor. Vatandaşların endişelenmemesini söyleyen Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 şehir arasında yer alan Kocaeli’de, vatandaşların ekmeği evine gidiyor. İlde bulunan fırıncılar, araçları ile sokak sokak gezerek vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyor. Fırınlara giden vatandaşlara ise ekmek satışı yapılmıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, araçları ile vatandaşlara ekmek ulaştırdıklarını belirterek, vatandaşların ekmek üretimi ile ilgili endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIN AYAĞINA EKMEK GÖTÜRDÜK, GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Sarı, “Yasağın ilan edilmesi ile biz arkadaşlarımızla acil olarak toplantı yaparak, fırıncı arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Üretimimiz gece itibari ile arttırarak devam ettirdik. Çünkü, insanlarda ister istemez bir kaygı oluşuyor. İki ekmek tüketen, 3 ekmek aldı. Biz de bunun için imalatımızı arttırdık. Sabah itibari ile de satışlarımızı fırınlardan değil, araçlarımızla evlerine götürerek teslim ettik. Ben kendi firmamda 4 araçla dağıtım yapıyorum. Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz. Akşama kadar bu devam edecek. Şu ana kadar gelen taleplere yüzde 90 oranında ulaştık. Ama yüzde 10’luk bir aksaklık vardır. Ama bunları akşama kadar gidereceğiz. ‘Ekmek siz kalacağız’ diye bir endişeleri olmasın. Biz üretime devam ediyoruz. Pazartesi günü de yaşam zaten normale dönecek” dedi.

"BU KONUDA ZATEN MAĞDUR OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Ekmeksiz kalmayan vatandaşlar da hayata yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fırıncılar tarafından getirilen ekmeği evinin önünden teslim alan Emre Hoş isimli vatandaş, “Görevli arkadaşlar ekmek getirdiler. Yardımcı oldular. Bu konuda zaten mağdur olacağımızı düşünmüyorduk. Devletimiz elbette ki duruma el atar” diye konuştu.

Bugün 14:00 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(4)
04

Deftli - Bizler ne fırıncı ne ekmek gördük, dün fırınlar açık diye anons yapıldı. Bizde inanıp kalabalığa girmedik, şimdi 3 günlük ekmekleri yiyorux

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 17:15
03

Cemal - Bizim mahallemize hiç gelen bile yok bırak mahalleyi yakınımıza bile gelen olmadı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 15:26
02

Cayirovali - iyi diyorsunda cayirovada hic de öğle değil firinci arabayı fırının bir alt sokağına arabayı çekmiş orada satış yapıyor sokak sokak gezdiği yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 15:05
01

Kara pençe lakabı Kara - Teşekkürler başkan Allah razı olsun sizlerden ve fırıncılardan ???️

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 14:14
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