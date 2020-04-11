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Arslan'dan o iddialara açıklama geldi

Köseköy İstasyon Aile Sağlığı Merkezi, hekimlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı merkez karantinaya alındı iddiasına Kartepe İlçe Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi
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Kartepe İstasyon Mahallesi Nilüfer Sokak’ta faaliyet gösteren Köseköy İstasyon Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hekimlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu sağlık merkezi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddia edilmişti. Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan o iddialara cevap verdi: "Değerli Kartepeli Vatandaşlarımız İstasyon Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alınması ile ilgili olarak öyle bir durum söz konusu değildir. Herkeste olan riskler maalesef ki fazlası ile biz sağlıkçılarda mevcut. Durumu vatandaşlarımıza izah etmek istiyorum; ilgili ASM de maalesef çalışan bir hemşire arkadaşımızda pozitif çıktı. Fakat bu durum hayatımızda şuan yaptığımız hijyen kurallarından farklı bir uygulama yapmamızı gerektirmez."

"SİPERLİK TAKIYORLAR"

Çalışan sağlıkçı arkadaşlarımızın hepsi koruyucu ekipmanlarla çalışmakta. Gerek kendilerini korumak gerekse çevrelerindeki insanları korumak adına eldiven maske siperlik takmaktalar. Ayrıca Aİle Sağlığı Merkezine giden vatandaşlarımızda maske eldiven uygulaması yapılmakta. Bugün saat 15.00 civarı sonucun çıkması üzerine Kartepe Belediyesi ekipleri gelip Aile Sağlığı Merkezini dezenfekte ettiler. Dezenfekte işleminden sonra binanın 2 saat kapalı olmasından dolayı saat 15.00 dan itibaren hizmet vermeyi kestik. Pazartesi günü normal hizmet vermeye devam edeceğiz. Hemşire arkadaşımızın genel durumu iyi.Bir an önce Hemşire arkadaşımızın iyileşip aramıza dönmesini bekliyor geçmiş olsun dileklerimle. Tüm Halkımıza Sağlıklı Günler temennisi ile EVİaRSNDE KAL SAĞLIKLI KAL KARTEPE diyorum" dedi.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

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