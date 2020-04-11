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Ellibeş: Doğru alınmış bir önlem var

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, “Havaların ısınmasıyla artık sokağa çıkanların sayısı artmaya başlamıştı. Özellikle hafta sonu bunu önlemek adına yerinde ve doğru alınmış bir önlem var” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dün İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı hakkında yazılı açıklama yaptı. Ellibeş yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Havaların ısınmasıyla artık sokağa çıkanların sayısı artmaya başlamıştı. Özellikle hafta sonu bunu önlemek adına yerinde ve doğru alınmış bir önlem var. Yasağın açıklanmasıyla panik yaşandı ama görüyoruz ki, heyecanlanacak bir durum yok. Geçici bir süreç bu. Ayrıca devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında. Seferber olmuş durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız en başından ‘hiç kimse aç kalmayacak, herkesin yanındayız’ dedi.

“BİRAZ DAHA SABIRLI OLUN”

Kimse merak etmesin, endişelenmesin. Kurallara uyarak bu süreci sağlıklı şekilde atlatalım. İzolasyon kurallarını bozmayalım. İlçe belediyelerimiz de elbirliğiyle vatandaşımızın yanında, canla başla mücadele ediyor. Ülkemize güvenelim. Bizler yasak açıklandığı andan itibaren teşkilatlarımız başta olmak üzere herkese çağrılarımızı yaptık. Paniğe gerek olmadığını ilettik. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağız. Bu sürecin görünmez kahramanları sağlık emekçilerimize bir kez daha teşekkür ederek, vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz.”

Bugün 14:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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Lazo - DOĞRUMU YANLIŞMI KARAR ALIP ALMADIĞINIZI 14 GÜN SONRA GÖRECEĞİZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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