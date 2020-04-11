Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli’de İl EmniyetMüdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan D-100 karayolu, ana yollar, TEM otoyolunun açık olan turnikelerinden oluşan 25 farklı denetim noktasında 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Denetimler esnasında polis ekipleri araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 12 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.
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Polis ekipleri tek tek durduruyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında istisnalar harici sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. İstisnai durumlar haricinde sokağa çıkan araç sürücülerine ve yayalara 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz