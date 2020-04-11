Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli’de İl EmniyetMüdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan D-100 karayolu, ana yollar, TEM otoyolunun açık olan turnikelerinden oluşan 25 farklı denetim noktasında 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Denetimler esnasında polis ekipleri araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanırken denetimler yasağın kalkacağı 12 Nisan saat 00:00’a kadar devam edeceği belirtildi.