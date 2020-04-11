İzmit Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi, İzmit Alikahya Mahallesi’nden Musa Ataş’ın biriktirdiği 81 TL’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın’ın kayıtsız kalmadığı ve makam koltuğuna oturtarak bizzat teşekkür ettiği Musa Ataş’ın ardından duygulandıran bir haber de İzmit Tavşantepe Mahallesi’nden geldi.

“KUMBARASINI İŞARET ETTİ”

Tenzile ve Ahmet Bircan çiftinin 3 çocuğundan biri olan, ortopedik engelli 26 yaşındaki Meryem Bircan da kumbarasında bulunan paraları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’le irtibata geçerek bağışı yapan Meryem Bircan’ın annesi Tenzile Hanım, Meryem’in konuşamadığını, kendisini gözleriyle ve çıkardığı seslerle ifade ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanya çağrısını dinlerken çok heyecanlandı, kumbarasını işaret etti. Bağış mı yapmak istiyorsun dediğimizde heyecanla gülerek yanıt verdi. Zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kızım birileriyle küçük de olsa yardımlaşmaktan büyük mutluluk duydu. Yardımlaşmak çok güzel bir duygu. Dilerim bu iyilik çemberi yayılarak büyür” dedi.

“YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİNİ HATIRLATTI”

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney de, Meryem’in yardım girişimiden çok etkilendiklerini ve duygulandıklarını söyledi. Korona Virüs Salgını nedeniyle kendisini riske atmamak için buluşamadıklarını ancak gerekli tedbirleri aldıktan sonra Meryem’le bir araya geleceklerini belirterek, “Dünyada bizim kadar hassas, ülkesine ve milletine aşık bir toplum yoktur. İnşallah bu dayanışma ile geçmişte defalarca olduğu gibi bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Meryem’e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bizleri duygulandırdı, yardımlaşmamın önemini hatırlattı. Türkiye güçlü ve kendine yetebilen bir ülke. Avrupa ülkelerine yardım gönderiyor. Ama kendi içimizde bir ve bütün olabilmek için bu duyguları her zaman yaşatmamız gerekir” dedi.