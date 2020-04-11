Başkan Bıyık, Darıcalılara ekmek dağıttı

Dün gece başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşlar için ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başkan yardımcılarıyla birlikte sokak sokak gezerek ekmek isteyen vatandaşların kapısına ekmek bıraktı.

İHTİYACI OLAN ARAMAKTAN ÇEKİNMESİN

Darıcalı vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendi mesleği olan fırıncılığa da vurgu yaparak “Bugün ekmekler Fırıncı Başkan’dan” esprisi de yaptı. Vatandaşların sırtını yasladığı bir belediye anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımızın eczane ve gıda gibi olmazsa olmaz ihtiyaçları için ekiplerimiz gün boyunca sahada çalışıyor. Ben de başkan yardımcılarımla birlikte ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemizi aramaktan çekinmesin. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız” dedi.

FIRINCI BAŞKAN ESPRİSİ

Darıcalı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan belediye başkanını karşılarında görünce şaşırırken kendilerini bu zor günde yalnız bırakmadığı için de Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Vatandaşlar ekmeklerin parasını ödemek isteyince Başkan Muzaffer Bıyık da “Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden” diyerek para almadı. Başkan Muzaffer Bıyık, ekmeğin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıttı. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, herkese evlerinde kalması yönünde de çağrıda bulundu.