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Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. Adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

-Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

-İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi

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