Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.
-Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.
-İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz