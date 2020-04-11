Kaza, 13.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi’nde rahatsızlanan bir vatandaşı alarak hastaneye gitmek üzere yola çıkan ambulansa, Kocatepe Caddesi ile Kuyu Sokak kesişiminde tüp yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası ambulansın hasar görmesi nedeniyle araçta bulunan hasta şahıs, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı
Körfez'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yolda içerisinde hasta bulunan bir ambulansa tüp kamyoneti çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz