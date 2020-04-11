Yasak bakın neden o saatte açıklanmış...

Dün gece vatandaşları sokağa döken ve açıklama saati tartışmalara neden olan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının, neden iki saat önce açıklandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

‘ERKEN AÇIKLASAYDIK MARKETLERE AKIN OLURDU’

* Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?

* Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?”

“250 BİN KADAR İNSAN HAREKETİ GÖRÜLDÜ”

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından yaşanan hareketlilikle ilgili olarak “Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu” bilgisini verdi.

Kararların Bilim Kurulu’nda görüşüldükten sonra alındığını ifade eden Soylu sözlerini şöyle sürdü:

BİLİM KURULUNDAN GÜN YASAK GÜN SERBEST TAVSİYESİ

* Hemen belirteyim ki, geçmiş tüm kararlar gibi bu karar da Bilim Kurulu'nda uzun tartışmalardan sonra alınmış.

* Hatta yasağın gününün sadece hafta sonu ile sınırlı kalmasından tutun da 4 gün serbest 3 gün yasak veya tersine kadar birçok öneri gelmiş

* Ancak havanın ısınması da göz önünde tutularak en azından bu hafta sonu insanların evlerinde kalmasının sağlanması yönünde bir adım atılmış.