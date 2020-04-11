Hürriyet, “Tüm ekiplerimiz görev başında”

Koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 11-12 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıyla birlikte İzmit Belediyesi harekete geçti. Salgınla mücadelede ilk günden bu yana kentin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan İzmit Belediyesi ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren adeta gece operasyonuna çıktı. İzmit’in farklı noktalarında daha önce yapılan dezenfekte çalışmalarını sokağa çıkma yasağıyla birlikte tekrarlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar işlemleri sürdürdü.

BÜTÜN BİRİMLER VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Pazar alanları, çöp konteynırları, parklar, sokaklar, kamuya açık alanlar, otobüs durakları gibi kentin birçok noktasında yapılan işlemler sokağa çıkma yasağının sürdüğü 2 gün boyunca devam ettirilecek. Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra İzmit Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından salgın sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri üzerine yapılan zorunlu ihtiyaçlara yönelik alışveriş, maaş çekme, ilaç temini ve erzak teslimleri de sürüyor. İzmit Belediyesi’ne ulaşan vatandaşların zorunlu ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından evlerine teslim edilmeye devam ediyor.

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ UNUTULMADI

İzmit Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan insan dostlarından aldıkları yardım miktarı azalan sokak hayvanları da unutulmadı. Zabıta ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki sokaktaki dostlarımıza yardım eli uzatıldı. Sokağa çıkma yasağıyla yiyecek bulmaları zorlaşan sokak hayvanlarına zabıta ekipleri hem su ve mama verdi, hem de oyunlar oynadı. Özellikle yavruların, kendilerine yemek getiren zabıta ekiplerine gösterdiği sevecenlik bu zor günlerde kalpleri ısıttı.

BİZE ULAŞIN

Tüm kent sakinlerine çağrıda bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Sokağa çıkma yasağını kapsayan Cumartesi ve Pazar günleri zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın emrinde olacak. Temizlik işleri çalışanlarımız çöp toplama işlemlerine devam edecek. Süpürgecilerimiz sorumluluk alanlarını temizledikten sonra paydos edecekler. Sosyal destek ekiplerimiz acil ihtiyaca karşılık çalışmalarına devam ediyor. Her zaman sizlere yardımcı olmak için çalışıyor olacağız. Acil ve zorunlu ihtiyaçlarınız olması halinde 0262 318 00 00 numaralı telefon hattımızdan arayarakya da0532 166 41 41 numaralı whatsapp hattımızdan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz” diye konuştu.