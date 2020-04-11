Kocaelili terziler 12 günde 42 bin maske üretti

Coronavirüs ile mücadele kapsamında ilimiz terzileri hem halkımız hem de kurumlar için maske üretti. Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’ın da yardımları ve İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’in de destekleriyle terziler 12 günde 42 bin maske üretti.

“KAYMAKAMLIK DESTEK OLDU”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, “Maske üretme fikrini Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’a ilettim. Valilik ve kaymakamlıkla birlikte süreci yönetmek istedik. Kaymakam bey ile toplantı yaptıktan sonra bize güzel bir fikir olduğunu söyledi. Kaymakamlık bize dezenfekte ve ilaçlama kısmında destek oldu. Aynı ekiple büyükşehir ve İzmit Belediyesi’ne destek olmak istedik. 2 gün atölyelerine desteğe gittik. Valilik ve kaymakamlık da bu işi neden yaptığımızı biliyor” dedi.

12 GÜNDE 42 BİN MASKE

Üretim zamanı ve miktarı hakkında da konuşan Kahrımanlı, “Perşembe günü itibariyle üretimi bitirdik. 22 bin adet ücretsiz maske yaptık. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş kumaşı temin etti. Ben de ustaları kendi atölyemde bir araya getirdim. Çalışan ustalar akşamları 20 bin adet de kendileri için ücretli bir şekilde maske ürettiler. 12 günde toplam 42 bin maske ürettik” ifadelerinde bulundu.

BİRÇOK KURUMA MASKE VERİLDİ

Maskeleri birçok yere dağıttıklarını belirten Kahrımanlı, “Terzi arkadaşlarımıza haber verdiğimizde ‘Yeter ki destek olalım makinemizi alır geliriz’ dediler. Biz bunları Karakollara, kaymakamlığa, sağlık ocaklarına, hastanelere, okullara, muhtarlıklara, yoldan geçenlere, birliğe bağlı olan 52 odaya 5 bin adet maske verdik. Günde biz maske kısmı hazır gelirse 10 bin adet yapıyoruz” dedi.

“YARARLANIYORUZ”

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir konuyla ilgili gönderdiği yazıda, “Coronavirus nedeniyle ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç duyulan maske teminine katkı sağlamak için Terziler Odası Başkanımız Şaziye Kahrımanlıtarafından yapılan organize ile bir araya gelen terzilerimiz maske üretiyor. Bugüne kadar ürettikleri maskelerden yararlandık ve yararlanıyoruz .Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz okullarımız hatta Kocaeli Devlet Hastanemiz gibi kuruluşlarda da maske üretimi yapılıyor” ifadelerinde bulundu.

“BİZLERE DESTEK OLUYOR”

“Bu organizasyonu önemsiyoruz” diyen Cinbir, “İhtiyaç fazla bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bugünlerde işi olmayan terzilerimizin beceri ve imkanlarından yararlanmak, aynı zamanda tercihlerimizi de desteklemek için bu organizasyonu önemsiyoruz. Terzilerimiz maske dikerek bize destek oluyor. Bizler de onlara ücret veremesekde destek vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Terziler Odası Başkanımız Şaziye Kahrımanlı’yı kutluyor ve şahsında bütün tercihlerimize teşekkür ediyorum” dedi.