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Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi

Gölcük'te Vefa Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek götürdü. 

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Gölcük Vefa Destek Grubu, kent genelinde bulunan bazı fırınlarla anlaşarak mahalle ve ara sokaklarda gezerek sokağa çıkamayan kişiler için ekmek götürdü. Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) üyelerinin de gönüllü olarak katıldığı dağıtımlarda, 2 araç halindeki 8 kişilik gönüllü grup, araç içerisinde gezerek evlerde olup sokağa çıkamayan kişilere anonslarla seslendi. Yapılan anonslarda, ihtiyacı olan kişilerin kapı önüne inerek ekmek satın alabilecekleri söylendi. Bazı kişiler, evlerinin penceresinden sarkıttığı sepetlerle ekmekleri satın aldı.  

"YASAK SÜRESİNCE DEVAM EDECEK"

Amaçlarının hem iş yapamayan esnafa yardımcı olmak hem de evden çıkamayıp ekmeğe ihtiyacı olan kişilere yarımcı olmak olduğunu belirten Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, kapıya kadar ekmek götürme işinin yasak süresince devam edeceğini söyledi. 

Bugün 16:15 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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