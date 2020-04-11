Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:52 TSİ

“Malzeme sıkıntımız yok. Her talebi karşılayabiliriz”

03 Nisan 2020 tarihinde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın mecliste yapmış olduğu basın açıklaması sonucu Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe Müdürlüklerinde görev yapan ve kendisini arayan veteriner hekimlerin yeterli malzemeleri olmadığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
mask

Kocaeli İl Tarım Müdürü Kerim Mete’nin yaptığı açıklama şu şekilde, “Bütün İl Tarım ve Orman Müdürlükleri gibi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de her aşı döneminde sahada görev yapan veteriner hekimlere aşı, çizme, önlük veya tulum temin edilerek aşı kampanyası başlatılır. Salgın dönemlerinde ise bütün saha çalışanları gıda kontrolör ve denetmenleri dahil bütün veteriner hekimlere ekstra koruyucu tedbirler alınarak malzemeleri dağıtılır müdürlüğümüzce de talepler doğrultusunda malzeme dağılımı gerçekleştirilmiştir.

GERÇEK DIŞI İTAMLAR

Sayın vekile kim ulaşmışsa veya kim bilgi vermişse gerçek dışı bilgi vermiştir. Bu olağanüstü durumdan önce de gerekli bütün malzemelerin alımı ve dağıtımı belirli aralıklarla il müdürlüğünce ilçe müdürlüklerine dağıtılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan Influenza salgını (Kuş Gribi) nedeniyle bütün İlçelerimiz olağanüstü oluşabilecek herhangi bir salgına mücadele edebilecek tecrübe ve malzemeleri her zaman mevcuttur. Kaldı ki Müdürlüğümüz Covid-19 salgınından önce ve devamında ihtiyaç olan bütün maske, önlük, tulum, eldiven, galoş ve bone olmak üzere malzemelerin alınıp dağıtımının yapıldığı il müdürlüğümüz kayıtlarında mevcuttur.

DİĞER İLLERE TAKVİYE YAPAÇAK DURUMU VAR

Ayrıca her ilçe müdürlüğünün acil durumda doğrudan temin yoluyla ihtiyaç duyabileceği malzemeleri alabileceği bütçenin ilgili ödeme kaleminde ödenekleri mevcuttur. Ödenek talepleri halinde hemen genel bütçeden karşılanmaktadır. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak diğer illere de takviye yapacak kadar koruyucu malzememiz bulunmaktadır.

İDDİALAR GERCEK DIŞI

Sayın vekilin veteriner hekimlerle ilgili malzeme yetersizliği hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak Kocaeli Veteriner Hekim Odası Başkanı Orhan Altıntaş’a konuyla ve malzeme sıkıntısı ile ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış sorundan bahsedilmemiş iddiaların gerçek dışı olduğu tarafıma bildirilmiştir.

TÜM TEDBİRLER ÖNCEDEN PLANLANDI

Sayın vekilimiz bizleri aramış olsaydı gerçek dışı bilgilerin doğru olmadığı kendilerine ispatla bilgi verilebilirdi. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli her konuda olduğu gibi salgınla alakalıda tüm tedbirleri önce planlayıp sonrasında taşra teşkilatlarını talimat andırmıştır. Bakan beyimiz her konuya 24 saat esasına dayalı takip eden bir çalışma anlayışı ile çalışmaktadır Bizde il müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızla kendilerine laik olmak üzere en zorlu süreçte üretimiz aksamaması, sürdürülebilir gıda arzının devamı için çalışmaktayız. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tüm saha çalışanlarımız Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerekli kişisel önlemlerini alarak görevlerini aksatmadan çalışmalarına devam etmektedir.”

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi mask
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi
Hürriyet, “Tüm ekiplerimiz görev başında” mask
Hürriyet, “Tüm ekiplerimiz görev başında”
Başkan Bıyık, Darıcalılara ekmek dağıttı mask
Başkan Bıyık, Darıcalılara ekmek dağıttı
Bir tepki de Akşener'den geldi! mask
Bir tepki de Akşener'den geldi!
"Türkiye'de hastalık yükselme trendinde!" mask
"Türkiye'de hastalık yükselme trendinde!"
Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor mask
Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Oğlunu öldüren baba intihar etti! mask
Oğlunu öldüren baba intihar etti!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!

GALERİ

Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti! mask
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL