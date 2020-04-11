“Malzeme sıkıntımız yok. Her talebi karşılayabiliriz”

Kocaeli İl Tarım Müdürü Kerim Mete’nin yaptığı açıklama şu şekilde, “Bütün İl Tarım ve Orman Müdürlükleri gibi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de her aşı döneminde sahada görev yapan veteriner hekimlere aşı, çizme, önlük veya tulum temin edilerek aşı kampanyası başlatılır. Salgın dönemlerinde ise bütün saha çalışanları gıda kontrolör ve denetmenleri dahil bütün veteriner hekimlere ekstra koruyucu tedbirler alınarak malzemeleri dağıtılır müdürlüğümüzce de talepler doğrultusunda malzeme dağılımı gerçekleştirilmiştir.

GERÇEK DIŞI İTAMLAR

Sayın vekile kim ulaşmışsa veya kim bilgi vermişse gerçek dışı bilgi vermiştir. Bu olağanüstü durumdan önce de gerekli bütün malzemelerin alımı ve dağıtımı belirli aralıklarla il müdürlüğünce ilçe müdürlüklerine dağıtılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan Influenza salgını (Kuş Gribi) nedeniyle bütün İlçelerimiz olağanüstü oluşabilecek herhangi bir salgına mücadele edebilecek tecrübe ve malzemeleri her zaman mevcuttur. Kaldı ki Müdürlüğümüz Covid-19 salgınından önce ve devamında ihtiyaç olan bütün maske, önlük, tulum, eldiven, galoş ve bone olmak üzere malzemelerin alınıp dağıtımının yapıldığı il müdürlüğümüz kayıtlarında mevcuttur.

DİĞER İLLERE TAKVİYE YAPAÇAK DURUMU VAR

Ayrıca her ilçe müdürlüğünün acil durumda doğrudan temin yoluyla ihtiyaç duyabileceği malzemeleri alabileceği bütçenin ilgili ödeme kaleminde ödenekleri mevcuttur. Ödenek talepleri halinde hemen genel bütçeden karşılanmaktadır. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak diğer illere de takviye yapacak kadar koruyucu malzememiz bulunmaktadır.

İDDİALAR GERCEK DIŞI

Sayın vekilin veteriner hekimlerle ilgili malzeme yetersizliği hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak Kocaeli Veteriner Hekim Odası Başkanı Orhan Altıntaş’a konuyla ve malzeme sıkıntısı ile ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış sorundan bahsedilmemiş iddiaların gerçek dışı olduğu tarafıma bildirilmiştir.

TÜM TEDBİRLER ÖNCEDEN PLANLANDI

Sayın vekilimiz bizleri aramış olsaydı gerçek dışı bilgilerin doğru olmadığı kendilerine ispatla bilgi verilebilirdi. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli her konuda olduğu gibi salgınla alakalıda tüm tedbirleri önce planlayıp sonrasında taşra teşkilatlarını talimat andırmıştır. Bakan beyimiz her konuya 24 saat esasına dayalı takip eden bir çalışma anlayışı ile çalışmaktadır Bizde il müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızla kendilerine laik olmak üzere en zorlu süreçte üretimiz aksamaması, sürdürülebilir gıda arzının devamı için çalışmaktayız. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tüm saha çalışanlarımız Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerekli kişisel önlemlerini alarak görevlerini aksatmadan çalışmalarına devam etmektedir.”