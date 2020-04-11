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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesine teşekkür eden ve ardından hakkında soruşturma açılan doktor ile ilgili açıklama yayımladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sağlık çalışanları için maske, kolonya ve eldiven dağıtılmasının ardından İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören, sosyal medya hesabından yapılan yardımı paylaşıp teşekkür ederek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürrriyet ve İzmit Belediyesi’ne teşekkürler” ifadesinde bulunmuş ve hakkında suç duyurusu açılmıştı.

“FARKLI ALGILANDI”

Tüm bu yaşananların üzerine Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz İzmit ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Sibel Gören’in 1 Nisan 2020 günü sosyal medyada “Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde…….“ şeklindeki paylaşımından dolayı paylaşılan resmi yazıda da görüldüğü gibi, konunun detaylarını öğrenmek amacıyla yapılmış olan rutin bir araştırma incelemenin kamuoyunda bazı kesimler tarafından farklı algılandığı anlaşılmaktadır.”

“STANDART İŞLEM, SORUŞTURMA DEĞİL”

“Araştırma inceleme, bir konu hakkında bilgi edinmek, varsa bir aksaklığı düzeltmek için kamu idarelerinde yapılan standart işlem olup bir soruşturma değildir. Bu inceleme de sadece paylaşımda bahsedilen malzeme eksikliğinin olup olmadığına yönelik yapılmıştır. Bir belediyemizin Aile Sağlığı Merkezimize yapmış olduğu yardımdan dolayı soruşturma açılması kesinlikle söz konusu değildir. Sağlıkçılarımıza yapılan tüm yardımlar değerlidir. Yapan herkese teşekkür ediyoruz.“

“YANLIŞ ALGI EN KISA ZAMANDA DÜZELECEK”

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirus hastalığı nedeniyle devletimizin tüm kurumları, belediyeler başta olmak üzere sayısız sivil toplum kuruluşlarının bir dayanışma içinde olduğunu görüyor, memnun oluyoruz. Ancak en güçlü teşekkürü  en zor şartlarda bile adeta bir kahraman gibi gece gündüz demeden hep beraber mücadele ettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımız hak ediyor tabii ki. Biz, aile hekimimiz ile irtibata geçilerek gerekli diyaloğun kurulacağına,  bu konuda ortaya çıkan yanlış algının da en kısa zamanda düzeleceğine inanıyoruz.”

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