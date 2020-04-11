Karamürsel Halk Eğitim, “Biz de varız” dedi

Koronavirüs nedeniyle artan maske ihtiyacı nedeniyle Karamürsel Halk Eğitim Merkezi’nde görevli 22 öğretmen ve usta öğreticileri, gönüllü olarak maske dikimine başladı. Koronavirüs salgını sonrası doğan maske ihtiyacına destek vermek için kolları sıvayan Halk Eğitim Merkezi, maske üretimine başladı. Günde bin 500 adet, haftada ise 7 bin 500 bin adet üretiliyor. Üretilen maskeler, Kocaeli Valiliğince belirlenen Kartepe Fevziye Tezcan MTAL’ye teslim edilerek burada alınan maskeler, enfeksiyon bölümünde dezenfekte edilip daha sonra kullanmaları sağlanıyor. Maskeler hijyenik bir şekilde kullanılmak üzere Valiliğe teslim ediliyor.

“GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Hamza Şahin, günde bin 500 adet, haftanın 5 günü iş günü çalışıyoruz bu da haftada 7 bin 500 adet maske ürettiklerini ifade ederek, “Yaptığımız bu çalışmada emeği geçen ve gönüllü olarak destek veren idareci, öğretmen, usta öğretici ve kurum çalışanlarımız ile kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz. Dayanışmada biz de varız. Büyükşehir Belediyesince kumaş ve çalışanlarımıza kumanya desteği veriliyor onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.