PAGEV’den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası

Milli Eğitim Bakanlığı ve PAGEV koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzur evleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmak üzere tek kullanımlık plastik çatal, kaşık, bıçak üretimine başlandı. PAGEV Gebze MTAL’de gönüllü öğretmenler tarafından aylık yaklaşık 1 milyon adet tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimi yapılacak.

İLK ÜRETİM BAŞLADI

Bu kapsamda PAGEV Gebze MTAL’de gönüllü öğretmenler, “Çorbada Kaşığımız Olsun” projesinin ilk etabı plastik kaşık üretimi ile başladı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın katılımıyla PAGEV MTAL’nin gönüllü öğretmenleri 6 Nisan Pazartesi günü ilk tek kullanımlık plastik ürün üretimine başladı. PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ve PAGEV Gebze MTAL Müdürü Muhammet Erbaş da bu önemli güne ev sahipliği yaptı.

“ÜRÜNLERİN DAĞITIMI YAPTIK”

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu, “İzmit MTAL’de 165 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 800 litre kolonya üretimi yaptık. Gölcük-Kandıra-Kartepe ve Körfez Halk Eğitim Merkezlerimizde tek kullanımlık maske, önlük ve sedye örtüsü üretiyoruz. Gebze Çolakoğlu MTAL, İzmit Zübeyde Hanım MTAL, Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL, Gebze Çelik İhracatçılar Birliği Ali Nuri Çolakoğlu MTAL, Kartepe Fevziye Tezcan MTAL’de maske, önlük ve sedye örtüsü üretimi başlattık. Valiliğimiz İl Pandemi Kurulu işbirliği ile ihtiyaç duyulan kurumlara başta sağlık ve emniyet görevlilerimiz olmak üzere ürettiğimiz ürünlerin dağıtımını yaptık” dedi.