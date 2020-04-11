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Çocuklar, “Hayalindeki Dilovası”nı çizecek

Dilovası Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için “Hayalimdeki Dilovası” ödüllü resim yarışması düzenliyor
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“Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan öğrencilerin nitelikli vakit geçirebilmeleri adına bir adım atan Dilovası Belediyesi, ‘Haydi Çocuklar Sanat Eve Sığar’ kampanyası ile ödüllü yarışma düzenledi. Çocuklar hayallerinde ki Dilovası’nı resmederek yarışmaya katılabilecekler.

BİRİNCİYE BİN TL ÖDÜL

5-6-7 ve 8. Sınıfları kapsayan ödüllü resim yarışmasına katılımlar 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan’da açıklanacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek.

“30 NİSAN’DA AÇIKLAYACAĞIZ”

Çocukların geleceği her şeyden daha önemli diyerek böyle bir yarışmayı düzenlediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yarışma sonucunda biz onların hayalindeki Dilovası’nı öğrenecek ve ilerleyen süreçte ona göre adımlar atarken diğer taraftan da onları buna teşvik etmek için de ödüllendirmek istedik. Belediyemiz bünyesinde dereceye giren öğrencilerimizi 30 Nisan’da açıklayacağız” şeklinde konuştu. 

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