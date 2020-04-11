Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 17:40 TSİ- Gündem G: Bugün 17:41 TSİ

Hyundai Assan’dan ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatı.

Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca tüm modellerinde 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, sağlık çalışanlarına ve birinci dereceden yakınlarına, yüzde 2’ye varan ek indirim yapılıyor. Hyundai, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını da 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıyor.
mask

Hyundai Assan, bugünlerde yaşadığımız zor dönemde tüketicilere özel hizmetleriyle destek olmaya devam ediyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında şimdi al daha sonra öde imkanı sunuluyor. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Hyundai Assan, müşteri gruplarına da yönelik ek bir satış destek uygulaması da sunuyor.

SAĞLIK PERSONELLERİ

Özel satış destek aktiviteleri kapsamında; tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, veterinerler, eczacılar, tıbbi sekreter, özel ve devlet hastanelerinde çalışan kadrolu sağlık personelleri, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde geçerli, yüzde 2’ye varan nakit indirimi elde edecekler. Mevcut kampanyalara ek olarak yapılan bu özel satış indiriminden sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınları (eşler, çocuklar, anne ve baba) da yararlanabilecek. Hyundai Assan ayrıca, esnafa ve çiftçilere de destek olmayı unutmuyor. Vergi levhalı ve çiftçi belgeli kişiler, H100 modelinde yüzde 2 indirim hakkına sahip olacaklar.

ÜCRETSİZ ONARIM 

Satış sonrasındaki hizmetlerini de genişleten Hyundai Assan, garanti sürelerinde değişikliğe gidiyor. Yeni hizmet kapsamında, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıyor. Bu uygulama, 5Yıl/100.000 km olan mekanik garanti uzatımında gerçekleştiriliyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan müşterilerine “Kapınızdaki Servis” uygulamasıyla da hizmet veren Hyundai Assan, bu uygulamasını Nisan ayı boyunca sürdürecek. Evlerden alınarak bakımları yapılan Hyundai marka araçlar, daha sonra ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

SOSYAL MESAFE

Yeni hizmetler ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Otomotiv sektöründeki Satış ve Satış Sonrası Hizmetler, Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça önem kazandı. Yapılan yeni uygulamaların amacı, sosyal mesafeyi korumak ve salgının yayılmasını önlemek. Böylelikle, olabildiğince az temasta bulunarak sağlığımızı da riske atmamış oluyoruz. Hyundai de global olarak koronavirüs karşısında sosyal mesafe vurgusu yapmak adına logosunu güncelledi.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ

Markamızla müşterilerimiz arasındaki dostluğu ve memnuniyeti temsilen tokalaşan iki insan figürlü logomuz, bir müddet el temasından kaçınmayı simgeleyecek. Biz de Hyundai Assan olarak evlerinden çıkmayan müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim için canla başla çalışarak büyük fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza, esnafa ve çiftçilerimize de sıfır kilometre araç satışlarımızda özel indirimler yapıyoruz. Bu yeni kampanyamız ile bir anlamda kendilerine Türk halkına karşı gösterdikleri emekler için teşekkür etmek istiyoruz ” dedi.

Bugün 17:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi   mask
Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, şakası yok dedi... mask
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, şakası yok dedi...
Hyundai Assan’dan ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatı. mask
Hyundai Assan’dan ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatı.
Dünya büyük bir sınav verirken, REHBERİMİZ BİLİM olmalıdır mask
Dünya büyük bir sınav verirken, REHBERİMİZ BİLİM olmalıdır
Çocuklar, “Hayalindeki Dilovası”nı çizecek mask
Çocuklar, “Hayalindeki Dilovası”nı çizecek
PAGEV’den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası mask
PAGEV’den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Oğlunu öldüren baba intihar etti! mask
Oğlunu öldüren baba intihar etti!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor

GALERİ

Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti! mask
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL