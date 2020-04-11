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Turkuvaz Dağıtım sokak sokak gazete satıyor

Turkuvaz Dağıtım, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulusal ve yerel gazeteleri bugün olduğu gibi yarın da sokak sokak gezerek satmaya devam edecek.
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Turkuvaz Dağıtım, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulusal ve yerel gazeteleri bugün olduğu gibi yarın da dağıtım aracıyla sokak sokak gezerek, gazete satışına devam edecek. Siz de gazetemiz dahil, diğer gazeteleri sokağınıza gelen dağıtım aracından temin edebilirsiniz.

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