Turkuvaz Dağıtım, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulusal ve yerel gazeteleri bugün olduğu gibi yarın da dağıtım aracıyla sokak sokak gezerek, gazete satışına devam edecek. Siz de gazetemiz dahil, diğer gazeteleri sokağınıza gelen dağıtım aracından temin edebilirsiniz.
Bugün 17:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 19:05 TSİ
Turkuvaz Dağıtım sokak sokak gazete satıyor
Turkuvaz Dağıtım, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulusal ve yerel gazeteleri bugün olduğu gibi yarın da sokak sokak gezerek satmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz