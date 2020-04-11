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Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyünde vatandaşların evde durmayıp köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi köy caminin hoparlöründen Trakya şivesiyle anons yaparak sitem etmekte buldu

İhlas Haber Ajansı
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Sipahi Köy Muhtarı Bünyamin Özdemir’in Korona virüs tedbirlerine uymayan köy halkına isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtar Özdemir’in köy caminin hoparlöründen, "Bu duyarsızlık nedir be kardeşim. Siz hiç yakınlarınızı düşünmüyor musunuz? Madem dedikoduyu bu kadar seviyorsunuz evinizde ailenizle dedikodunuzu yapın. Hatta kavganızı bile ailenizle yapın” sözleriyle sitem dolu seslenişine sosyal medyada beğeni yağdı.

UYARIYORUM, BAĞIRIYORUM, ÇAĞIRIYORUM YİNE FAYDA YOK

Köy halkına hastalığın ciddiyetini anlatamadığını söyleyen Muhtar Özdemir, “Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok” diyerek, “Sanki hastalık yokmuş gibi hareket ediyorlar. İstanbul ve Çerkezköy’den 110-120 vatandaş köye akrabalarının yanına geldi. Herkes evinde kalsın. Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim bayramımızı yaparız” açıklamasında bulundu.

Bugün 18:06 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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