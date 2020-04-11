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Bakan Koca: 'Süreci sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi

İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsle mücadelede ödün vermemekte kararlı oldukları vurgusu yaparak vatandaşlara uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunu hatırlattı.

MÜCADELEMİZİN SONUCUNA ODAKLANALIM

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.”

Bugün 18:51 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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