Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  

Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Gebze'de belediye ekipleri sokaktaki hayvanları unutmadı.
SOKAK HAYVAMLARINI BESLEDİLER
Belediye ekipleri sokaklarda gördükleri köpeklere mama verirken, kedi ve köpekler için oluşturulan beslenme noktalarına yem ve su bırakıldı. Camilerinin avlularında ve meydanlarda ise güvercinler için yem atılarak, hayvanların beslenmesi sağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz