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3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan'a bağlı Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezraları koron virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, ''İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır'' denildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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