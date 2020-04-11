3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan'a bağlı Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezraları koron virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI
Açıklamada, ''İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır'' denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz