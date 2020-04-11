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THY'den 2 haftada 50 bin ton kargo

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında son iki haftada gerçekleştirdiği 400’ün üzerinde kargo seferiyle dünyanın dört bir yanına 50 bin ton kargo taşıdı

İhlas Haber Ajansı
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Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın alt markası Turkish Cargo, korona virüsle mücadelede hava kargo taşımacılığında ilaç ve medikal ürünleri taşıyarak dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda THY, son iki haftada dünyanın farklı noktalarındaki 91 şehrine gerçekleştirdiği toplam 438 seferle, 50 bin ton kargo taşıdı.

“KARGO SEFERLERİMİZLE DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA YİNE ULAŞIYORUZ”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Dünyanın yükünü taşıyoruz! Kargo seferlerimiz ile dünyanın dört bir tarafına yine ulaşıyoruz. Son 2 haftadır 400'den fazla kargo seferi ile 50 bin ton kargoyu taşıdık. Bu mücadelede yer alan ekibimize teşekkürler” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 21:23 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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