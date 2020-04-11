Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 21:44 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:07 TSİ

Polislere ateş açıldı!

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, şüpheli ise etkisiz hale getirilerek yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarı'na özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bugün 21:44 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Yazıklar olsun evine ekmek götürmek için çalışanlara yapılan gafilliğe ve destekçilerine,emniyet teşkilatının 175.yılının kutlandığı böyle bir haftada milletimizin bedduasının polisimize zarar verenlerin üzerinden eksik olmaması dileğiyle!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 23:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı mask
Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı mask
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş mask
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş
Tartıştığı eşini baltayla öldürdü! mask
Tartıştığı eşini baltayla öldürdü!
Derince’de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi mask
Derince’de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Oğlunu öldüren baba intihar etti! mask
Oğlunu öldüren baba intihar etti!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”

GALERİ

80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti! mask
Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL