Polislere ateş açıldı!

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarı'na özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı.
OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Yazıklar olsun evine ekmek götürmek için çalışanlara yapılan gafilliğe ve destekçilerine,emniyet teşkilatının 175.yılının kutlandığı böyle bir haftada milletimizin bedduasının polisimize zarar verenlerin üzerinden eksik olmaması dileğiyle!
erol demirbek - yakında cezaevleri de boşalacak
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