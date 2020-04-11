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Soylu açıkladı! O cezalar iptal...

Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü
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Hürriyet'in haberine göre; Soylu kesilen cezarlarla ilgili olarak, "Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.
Soylu, Ömür Gedik'e yaptığı açıklamada, “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

TALİMAT VERİLDİ

Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.

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