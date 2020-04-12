Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza 21.30 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Duygulu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir K. yönetimindeki 41 VU 400 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazası sonucu araç içinde bulunan sürücü Kadir K. ile yanındaki Ersin K. yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz