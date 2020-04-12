Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:21 TSİ- Gündem G: Bugün 09:25 TSİ

'O gece çıkan karantinaya girsin'

Sokağa çıkma yasağının hemen öncesinde alışveriş yapmak isteyenlerin sosyal mesafeyi hiçe sayması bilim insanlarını endişelendirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri o gece sokağa çıkanlara, “Kendinizi 14 gün karantinaya alın” uyarısı yaptı.
mask

Bilim Kurulu üyelerinin günlerdir dile getirdiği sosyal mesafe kuralı, koronavirüsün yayılmasını engellemek için konulan sokağa çıkma yasağı öncesinde alt üst oldu. Bakkallara, benzin istasyonlarına, manavlara doluşan vatandaşlar hiçbir kural tanımadı. Bilim Kurulu üyeleri, o gece sokağa çıkarak birbirleriyle yakın temasta bulunanlara şu uyarılarda bulundu:

14 GÜN İZOLE OLUN

* Prof. Dr. Ateş Kara: “Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim.”

* Prof. Dr. Levent Yamanel: “Vatandaşımızın daha duyarlı olması lazım, kalabalık oluşturmaması gerekiyor, maske takmalı, yakın temastan kaçınmalılar. Bunlar hayati konular. Kalabalıklara önlemsiz çıkanlar bundan sonraki 14 gün boyunca aile bireyleri ve diğer kişilerle mesafelerine daha dikkat etmeli, mümkün olduğunca kalabalıklara çıkmamaya gayret etmeli ve kendilerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bulguları gördüklerinde mutlaka 184’ü aramaları uygun olacaktır.”

ASIL SIKINTI SEMPTOM VERMEYENLER

* Prof. Dr. İlhami Çelik: Önceki gün yaşananlar çok riskliydi. Biz sosyal mesafe için o kadar uğraşırken insanların bir araya gelmeleri hastalık yükünün artması anlamına gelir. Bu kişiler 14 gün kendilerini mutlaka izlesinler. Asıl sıkıntı semptom vermeyenler. Onlar hem rahat davranıyor hem de daha kolay bulaştırıyor. Bu bizim en büyük derdimiz. Çünkü hasta olan hastaneye geliyor onları izole ediyoruz. Ya diğerleri?

EVE VİRÜS GÖTÜRMEYİN

* Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Yurttaşlarımız paniğe kapılmasın, bu ülkede kimse aç açık kalmaz. Fırın, market önlerinde toplaşma çok riskli. Eve ekmek götüreyim derken, virüs de götürebilirsiniz. Zaruri durum ve ihtiyaçlar için yardım istesinler. Bu dönemde evde kalmak, hayatta kalmaktır. Sokaklar güvenli değil. Havalar ısındı, evde kalmak zor gelebilir, ama aydınlık günlere daha erken kavuşmak için evde kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki bir iki haftalık dönem çok önemli. Son 4-5 gündür verilerimiz eskiye göre çok daha umut verici. Ulusça dişimizi sıkalım, sabırlı olalım, panik yapmayalım. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek en az bedel ödeyerek atlatacağız inşallah.” (Hürriyet)

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Mert Ataman - O gece o ortamda sokağa çıkmaması gerektiğini bilmeyecek kişiler mi kendilerini 14 gün karantinaya alacak. Çok komiksiniz çok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 12:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze’de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor mask
Gebze’de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor
MÜSİAD, TAGEM ile güçlerini birleştirdi mask
MÜSİAD, TAGEM ile güçlerini birleştirdi
PepsıCo Türkiye’den 12 milyon TL’yi aşan katkı mask
PepsıCo Türkiye’den 12 milyon TL’yi aşan katkı
Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış mask
Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış
KO-MEK maske üretimini arttırdı mask
KO-MEK maske üretimini arttırdı
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek mask
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL