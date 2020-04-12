Soylu açıkladı: Kesilen cezalar iptal edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda

talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi. Bakan Soylu, besleme yapan gönüllülerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan Soylu kaymakamlık ve belediyelere karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.