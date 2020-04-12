Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken Bakan Koca, yoğun bakım hastalarının sayısındaki azalmanın izlenen tedavi ve tedbirlerin sonucu olduğunu söyledi. Yaptığı her paylaşım merakla beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı Twitter'dan yeni bir mesaj yayınladı.

"TEDBİRLERLE ALACAĞIMIZ SONUÇ NETTİR"

Bakan Koca şunları söyledi: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."