Salgının ne kadar süreceği belli oldu

Dünya genelinde yeni tip Korona virüs ( Covid-19) vakaları 2 milyona yaklaşırken Hong Kong'da Covid-19 hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırma, yeni tip virüsün Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten doktorlardan biri, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi.

48 SAAT İÇİNDE 100'E YAKIN TÜREYEBİLİR

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Covid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 tane yeni tip Koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti. Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına neden olduğu belirtildi.

"TEMMUZA KADAR VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMANIN YOLU YOK"

Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp ürüyor" dedi. Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini zorlaştırıldığını bu nedenle tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuza kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç yolu yok"