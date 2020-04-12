Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:33 TSİ- Gündem G: Bugün 10:56 TSİ

Salgının ne kadar süreceği belli oldu

Hong Kong’da yapılan korona virüs araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Virüsün bağışıklık sistemini düşürerek ürediği saptanırken, salgının temmuz ayına kadar kontrol altına alınmasının mümkün olmadığının atı çizildi.
mask

Dünya genelinde yeni tip Korona virüs ( Covid-19) vakaları 2 milyona yaklaşırken Hong Kong'da Covid-19 hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırma, yeni tip virüsün Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten doktorlardan biri, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi.

48 SAAT İÇİNDE 100'E YAKIN TÜREYEBİLİR

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Covid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 tane yeni tip Koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.  Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına neden olduğu belirtildi. 

"TEMMUZA KADAR VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMANIN YOLU YOK"

Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp ürüyor" dedi. Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini zorlaştırıldığını bu nedenle tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuza kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç yolu yok"

Bugün 09:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Büşra Umut - Sokağa çıkma yasağını unutup hücum ettiler asıl vuris şimdi yayılacak

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 09:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze’de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor mask
Gebze’de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor
MÜSİAD, TAGEM ile güçlerini birleştirdi mask
MÜSİAD, TAGEM ile güçlerini birleştirdi
PepsıCo Türkiye’den 12 milyon TL’yi aşan katkı mask
PepsıCo Türkiye’den 12 milyon TL’yi aşan katkı
Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış mask
Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış
KO-MEK maske üretimini arttırdı mask
KO-MEK maske üretimini arttırdı
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek mask
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL