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İzmit Belediyesi evde sıkılanları dijital ortamda kitap okumaya davet etti

Koronavirüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 25 bin kitaplık arşiviyle dijital ortamda kitapseverlerle bir araya geldi. Sokağa çıkmanın yasak olduğu bu günlerde vatandaşların evde sıkılmasını önlemek isteyen İzmit Belediyesi, herkesi dijital ortamda kitap okumaya davet etti
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Fiziki yapımı tamamlanan ancak koronavirüs salgını sebebiyle açılışı ertelenen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, dijital ortamda okurlarla buluştu. İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde tam donanımlı bir kent kütüphanesine dönüştürülen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 25 bin kitaplık muhteşem arşiviyle dijital ortamda kapılarını açtı. Ücretsiz olarak hizmet veren İzmit Belediyesi Kütüphanesi arşivine ulaşmak isteyen vatandaşlar kutuphane.izmit.bel.tr internet adresinden üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

BU KEZ ERTELEMEYİN

İzmit Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla 25 bin kitaplık birbirinden farklı türdeki kitapları kitapseverlerle dijital ortamda buluşturdu. İşlerin, derslerin ve hayatın yoğunluğundan kitap okumayı erteleyen herkes için sokağa çıkmanın yasak olduğu bu günleri avantaja çeviren İzmit Belediyesi, evde canı sıkılan tüm vatandaşları dijital ortamda kitap okumaya davet etti. 

BİNLERCE EDEBİ ESER

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in çok önem verdiği ve her detayıyla birebir ilgilendiği kütüphane sadece kitapseverler için değil, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler için de önemli bir başvuru kaynağı oldu. Dijital ortamda açılmasıyla birlikte kitapseverler kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Binlerce edebi ve bilimsel eserin yer aldığı muhteşem arşive ulaşmak için kutuphane.izmit.bel.tr adlı internet adresinden üye kayıt işlemleri yapılmaya başlandı. 

NASIL ÜYE OLURUM?

kutuphane.izmit.bel.tr adlı internet adresine girerek sol üst köşedeki imlece tıklayıp, üye ol ibaresini seçin. Çıkan üyelik formunu eksiksiz doldurun. Formun üstünde yer alan Kütüphane- T.C İzmit Belediyesi Kütüphanesi seçeneklerinden T.C İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ni seçin ve en alttaki ‘Kaydet’ tuşuna tıklayın. ‘Kayıt işleminiz başarıyla gerçekleştirildi’ ibaresinin ekranda belirlemesinin ardından sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘oturum aç’ sekmesine tıklayın.

E KİTAPLARA NASIL ULAŞIRIM?

Üye kayıt işleminde oluşturduğunuz bilgileri kullanarak dijital kütüphanede oturum açın. Çıkan sayfanın sol üst köşesinde yer alan imlece tıklayın. Bu bölümde ‘Aramalar’ kısmına tıklayarak ‘Katalog’ sekmesini seçin. Çıkan sayfanın sol orta bölümünde yer alan ‘Tümü’ sekmesinden ‘Tür’ alanını işaretleyin. Ardından yan taraftaki arama seçeneğinde ‘E-Kitap’ bölümünü seçerek arama tuşuna tıklayın. E-Kitap sekmesinin yanında bulunan işaretine tıklayarak ulaşmak istediğiniz eseri, ad, yazar, yayın evi gibi özelliklerine göre aratarak bulun. Çıkan eserin üzerine tıkladıktan sonra URL seçeneğini seçin. Çıkan sayfada ‘Tam metni’ görüntüle seçeneğinden e kitap okuma keyfine başlayabilirsiniz.

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