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Virüs şüphesi duyulursa ne yapılmalı?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı: Corona virüsü salgınının hızla arttığı bugünlerde pek çok kişi hastalıktan şüphe durumunda ne yapılması gerektiğini merak ediyor… İşte Erk’ten yol haritası…
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Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk; corona virüsünden mutlaka şüphelenmemiz gereken belirtilerden, kimlere test yapılacağına, hastalık işaretlerinde nereye başvurulması gerektiğine kadar merak edilen birçok soruya yanıt verdi… İşte açıklamaları:

NE ZAMAN ŞÜPHE ETMELİ?

Dünyadan gelen verilere ve Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre en sık belirtiler ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı olarak bilinmektedir. Bunun dışında tat ve koku duyularının kaybı, karın ağrısı, ishal, şiddetli baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları, halsizlik ve yorgunluk sık görülen diğer şikayetlerdir.

NEREYE BAŞVURULMALI?

Ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinden biri, ikisi ve üçü birlikte ortaya çıktığında kişi kendini izole etmeli, mutlaka maske takmalı ve herhangi bir toplu taşıma aracı kullanmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir.

Ani ortaya çıkan bir solunum sıkıntısı ve nefes darlığı olduğunda ise Alo 184 Hattı'ndan yardım istenmelidir, 112 ambulansı gelecek ve hastayı en uygun sağlık kuruluşuna götürecektir.

HER İSTEYENE OLUR MU?

Şu anda geçerli olan olgu tanımına göre ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinden en az birine sahip olan kişilere test yapılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir nedenle acillere veya hastaneye başvurmuş kişilerde doktor gerekli gördüğünde test yapılabilir.

Herkese test yapılması pratik olarak mümkün değildir. Güney Kore, Almanya, Rusya gibi ülkelerde her isteyene test yapılmaktadır. Olabildiğince fazla sayıda kişiye test yapılması, vakaların erken tespit edilmesi ve temasların kısa sürede taranması bakımından önemlidir.

NEREDE VE NASIL YAPILIR?

Şu anda pandemi hastanesi olarak belirlenen bütün hastanelerde test yapılmaktadır. Test, burundan ya da boğazdan sürüntü çubuklarıyla örnekler alınarak yapılır.

SONUÇ NE ZAMAN ÇIKAR?

Test pozitif olduğunda tanı kesindir. Negatif olduğunda test duruma göre 24-48 saat sonra tekrarlanmalıdır. Testlerin duyarlılığı yüzde 70 civarında, şikayetlerle birlikte değerlendirilen akciğer BT tetkiklerinin ise duyarlılığı yüzde 90'ların üzerindedir. Test sonucu 90-120 dakika sonra çıkar. Fakat testlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiği için sonuç almak 2-3 gün sürebilir.

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