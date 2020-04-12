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Yasak her hafta sonu uygulanacak mı?

Salgın geçene kadar önümüzdeki hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri Hürriyet’e, hafta sonu yasaklarının ilerleyen dönemlerde de olup olmayacağını değerlendirdi. İşte yanıtları:
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde  yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

‘3 GÜN YASAK’ ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Bu dinamik bir süreç, anlık takip ediyoruz. Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir. ‘4 gün serbest olsun 3 gün yasak’ önerisini de uzun zamandır konuşuyoruz. Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor. (Hürriyet)

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