Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış

Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 TIR hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, “Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor. Hayat Holding, sürdürülebilir yaşam için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, salgınla mücadele konusunda, “Köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu zorlu sürecin de üstesinden gelineceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.