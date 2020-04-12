Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 TIR hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, “Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor. Hayat Holding, sürdürülebilir yaşam için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, salgınla mücadele konusunda, “Köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu zorlu sürecin de üstesinden gelineceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.
Bugün 10:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:19 TSİ
Hayat Holding’den 7 milyon TL'lik bağış
Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini “Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz