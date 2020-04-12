Soylu: Eleştirileri aldım kabul ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketlerdeki yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Soylu, ''Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı, sokağa çıkanların sayısı 250-300 bin civarında" dedi. Kararın zamanlamasının bakanlığına ait olduğunu söyleyen Soylu ''Açıklama neden yasağa 2 saat kala geldi?'' sorusunu da şu sözlerle yanıtladı: ''Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor, o zaman insani açıdan daha büyük sorunlarla karşılayabilirdik, ziyarete bir yere gitmiş insanlarımız açısından sorun olacaktı.'' Bakan Soylu, yasağın hafta içine sarkmayacağını, saat 24.00'te biteceğini de vurguladı.

"ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM"

"Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim."