Soylu: Eleştirileri aldım kabul ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketlerdeki yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Soylu, ''Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı, sokağa çıkanların sayısı 250-300 bin civarında" dedi. Kararın zamanlamasının bakanlığına ait olduğunu söyleyen Soylu ''Açıklama neden yasağa 2 saat kala geldi?'' sorusunu da şu sözlerle yanıtladı: ''Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor, o zaman insani açıdan daha büyük sorunlarla karşılayabilirdik, ziyarete bir yere gitmiş insanlarımız açısından sorun olacaktı.'' Bakan Soylu, yasağın hafta içine sarkmayacağını, saat 24.00'te biteceğini de vurguladı.
"ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM"
"Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim."
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Yorumlar
(2 )
Emre meşe - Beceriksizsiniz halen bu görevin başında nasıl duruyor bu kişi hayretler içindeyim
kartal41 - her konuşması yalan lafa bak ya misafirlige gitmiş olabillen vardı diyor millet korkudan evden cıkamıyor 250 ile 300 diyor ya saydınmı acaba bekirdre m.ali paşayayı toplasan 50 binin üzerinde 31 il ayaklanmış verdigi sayıya bak bunu saat 22 de acıklarken vatandaşlara evet tedbir amaçlı sakoga cıkma yasagı uyguluyoruz ama kimse evden cıkmasın ekmek saglık gazete su kargo gibi hizmetler devam edecek kimse endişelenmesinmahalle mahalle hizmetler karşılanacak demesini bilsen bu izdihamlar bu kadar alınan önlemler boşa gitmezdi sayın soylu ama sen halen chp li belediyelerle ugraşmaya devam
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