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Büyükakın, ALO 153’de çağrı cevapladı

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Başkan Büyükakın, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdi, vatandaşların taleplerini dinledi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Çağrılara cevap veren ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, 11 Mart’ta ilk vakanın Türkiye’de görülmesiyle birlikte kademeli bir şekilde salgının yayılmasını engellemek için tedbirlerin alınmaya başladığını ve şu an da devam ettiğini söyledi. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Başkan Büyükakın, “Her geçen gün salgının gelişimine bağlı olarak veriler dikkatle analiz edildikten sonra gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse hükümetimizin diğer bakanlıkları gerekli tüm tedbirleri alıyor” dedi.

“DIŞARI ÇIKMAZSAK EVDE KALMA SÜREMİZ KISALACAKTIR”

Büyükşehir Belediyesi olarak gerek valilik gerekse diğer kamu kurumları ve ilçe belediyelerimiz ile koordine olmuş durumundayız diyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ediyoruz” vurgusunu yaparak şunları dile getirdi: “Evde kalma süresi tamamen salgının yayılımının önlenmesiyle alakalı bir konudur. Eğer biz dışarıda ne kadar az zaman geçirirsek ne kadar az temas edersek, evlerde ne kadar çok kalırsak ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazsak bizim evde kalma süremiz kısalacaktır. Bunu önemle ve her fırsatta dile getiriyorum. Evlerde oturmak sıkıcı olabilir, dışarı çıkmak istiyor olabiliriz ama eğer bir an önce normal yaşama dönmek istiyorsak açıklanan tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor.”

“VEFA DESTEK HATTI İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

“Bütün hemşerilerimizden istediğimiz tek şey var açıklanan tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmalarıdır” hatırlatmasını bir kez daha yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını, herhangi bir temel ihtiyaçları olması halinde ise 112 nolu telefon numarasını aramalarını istiyoruz. Vefa destek gruplarımız aracılığıyla kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü destek oradan sağlanıyor. Onun haricinde ALO 153 hattımıza da aramalar geliyor. ALO 153 hattımızla vefa destek hattı beraber koordineli bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir paniğe mahal vermeden, kuralları ihlal etmeden, tüm ihtiyaçların karşılanacağını bilerek ve bunun yanında sakin kalarak kurallara uyulmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“GEÇMİŞTE OLAN TEMASLARIMIZ BUGÜNÜ YARATIYOR”

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaretinde çağrılara cevap veren ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda da bulunarak şunları kaydetti: “Konuyla ilgili uzmanlarımız e vbilim kurulu tarafından yapılan açıklamalar dikkatle değerlendirildiğinde önümüzdeki on günün pik noktasına yani zirve noktasına varmaya doğru giden bir hafta olduğunu söylüyorlar. Burada önemli olan konu şu geriye dönük olarak veriler değerlendiriliyor. Geriye bakılıp ileri doğru tahminler yapılıyor. Geçmişte olan temaslarımız bugünü yaratıyor. Aslında bugün, bugün ortaya çıkmadı. Geçmişte olan temaslardan dolayı ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkacak olan temaslarımız da yarını etkileyecek. Onun için sokağa çıkma yasağının sonraki günlerdeki temasları azaltması yönünde bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerde çıkacak istatistiklerde de görebileceğimize inanıyorum. Tahmin ediyorum, nisanın sonuna geldiğimizde bu salgını kontrol altına alındığını hep birlikte göreceğiz. Uzmanlarımızın görüşleri de bu doğrultuda. Biz de onların görüşleri doğrultusunda tüm tedbirleri alıp belediyemizin üzerine düşen görevleri diğer kamu kurumlarıyla birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz.”

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