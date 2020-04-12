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Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna, "Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Bir şey söylemek için erken. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" dedi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, Türkiye’nin gündemine oturan sokağa çıkma yasağı kararı ve sonrasında yaşananlara değinerek gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Kalın şöyle konuştu:

* Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun.

* Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor.

* O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

YASAK DEVAM EDER Mİ?

Kalın “İkinci bir sokağa çıkma olabilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik.

* Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, özellikle haftasonları…

* Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir.

* Olabilir tekrar olabilir. Bir şey söylemek için erken. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.

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