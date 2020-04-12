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MÜSİAD, TAGEM ile güçlerini birleştirdi

MÜSİAD ile TAGEM arasında, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması ve AR-GE çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı
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Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve en büyük sermaye platformu olan MÜSİAD, Koranavirüs ( Covid-19) pandemisinin Türkiye’deki etkilerini azaltmak ve salgının yol açtığı ekonomik krizi bertaraf edebilmek amacıyla iş birliği çalışmalarına hız verdi. İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluğa karşı, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla güçlerini birleştiren MÜSİAD, bu bağlamda ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile iş birliği protokolü imzaladı.

YERLİ VE MİLLİ TOHUM KULLANIMI 

Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitesi Başkanı Levent Can, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. İlhan Aydın ve İhsan Aslan katıldı.Protokol kapsamında, Türkiye’deki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB)’in yaygınlaştırılmasına katkı yapılması, TAB üzerinde yapılacak Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi, TAB’da yerli ve milli tohumların kullanımının artırılması, yerli tohum ıslahlarının yapılması ve TAB yetiştiriciliği alanında iş birliği yapılması hedefleniyor.

TESCİL ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunun ülkemiz tarımında ve TAGEM açısından da oldukça önemli olduğunun altını çizen Genel Müdür Özkan Kayacan, imzalanan protokolün amacının; Türkiye’deki tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini artırmasılı ve ıslah edilmiş yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması gerektiğini ifade eden Kayacan, “Tıbbi ve aromatik bitkilerde gerek doğrudan kullanım ve gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan çeşitlerin geliştirilerek tescili çalışmalarına başlanıldı” dedi.

"12 ALANDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yapılan iş birliği çalışması hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Abdurrahman Kaan,“ Türkiye’deki Tıbbi Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması adına aşamalı olarak aksiyon aldık. Bu minvalde ilk olarak geçtiğimiz dönemlerde Girişim Sermayesi Fonu oluşturduk. Fon altında 12 alanda destekleme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Desteklemeyi düşündüğümüz 12 alandan biri de Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunda yapılacak çalışmalar. Tıbbi Aromatik Bitkilerden, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin hammaddesini yapabilmek için Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Komite Başkanımız Levent Can, Komite Üyelerimiz Salih Beşir ve Selman Alimoğlu öncülüğünde, MÜSİAD bünyesindeki ilgili üyelerimiz, Türkiye’deki birçok üniversitesi ile iş birliğine gitti” dedi.

"ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Kaan, ‘’Bu iş birliğiyle Sağlık Bakanlığı’nın da listesinde yer alan 115 çeşit tıbbi bitkiye odaklandık. Bu bitkilerimizin tohum ıslahları, bu tohumların ekimleri ve bunları işleyecek hammadde tesislerini üzerine de çalışıyoruz. Buradan elde edeceğimiz en önemli çıktı ise şu anda neredeyse tamamı ithal edilen gıda takviyelerinde kullanılan hammaddeleri, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Bitkiler (GBTB)’denilaç yapımında kullanılan hammaddeleri, aromatik hammaddelerive gıda sanayiinin kullanacağı hammaddeleri GMP’li ortamlarda üretmek istiyoruz. Böylelikle ülkemizde üretildikten sonra bitki olarak ucuz bir şekilde yurt dışına gönderilmesinin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca ülkemiz adına bu ürünleri yüksek katma değerli hammaddelere dönüştürmüş olacağız. Böylece hem ham madde ithalatımız azalacak, hem de ihracatımız artacak. Bu çalışmalar neticesinde MÜSİAD olarak ilk adımda üyelerimize BIOCELL İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli şirketimizi kurdurduk. MÜSİAD olarak Akademi-Kamu-Sanayi üçgeninde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda, Akademi-Kamu-Sanayi İş Birliği ve Proje Takibi Komitesi’ni kurduk. İlgili komite ve kurullarımız üzerinden ilerleyen dönemler de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. ’’dedi.

Son olarak yapılan iş birliği protokolünü oldukça önemsediklerini ifade eden taraflar, salgının kısa sürede atlatılması temennisinde bulundu.

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